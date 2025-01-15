Все будут в бешенстве: россиянам сообщили о новых правилах начисления пенсий — затронет и работающих, и не работающих

В 2025 году российская пенсионная система претерпела существенные изменения, затронувшие максимальные страховые взносы, начисление пенсионных баллов и индексацию выплат.

Эти нововведения оказывают прямое влияние на пенсионные права как нынешних, так и будущих пенсионеров. Рассмотрим ключевые аспекты реформы.

Изменения в механизме начисления пенсии:

Повышение планки страховых взносов: максимальная сумма годовых страховых взносов увеличилась до 2 759 000 рублей (рост на 24%), что напрямую влияет на размер будущей пенсии высокооплачиваемых граждан.

Изменение порога для начисления баллов: для получения одного пенсионного балла теперь необходим годовой доход не менее 275 900 рублей. Это повышение порога стимулирует официальное трудоустройство и рост заработной платы.

Сохранение лимита на баллы: максимальное количество баллов, которые можно накопить за год, по-прежнему ограничено 10.

Изменения в размере пенсионных выплат:

Индексация социальных пенсий: социальные пенсии проиндексированы на 14,75% в январе 2025 года, достигнув среднего уровня в 15 456 рублей к концу года.

Повышение пенсий по старости: средняя пенсия по старости выросла приблизительно до 24 000 рублей, благодаря индексации на 7,3% как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.

Инициатива о 13-й пенсии: рассматривается возможность введения ежегодной 13-й пенсии, приуроченной ко дню рождения пенсионера, в качестве дополнительной меры социальной поддержки.

Проверка пенсионных баллов: информация о накопленных пенсионных баллах доступна на портале Госуслуг в разделе «Справки и выписки».

Реформа пенсионной системы 2025 года направлена на усиление социальной поддержки пенсионеров и стимулирование официальной занятости. Новые правила учитывают текущие экономические реалии и потребности граждан, формируя более сбалансированную и адаптивную систему пенсионного обеспечения.

