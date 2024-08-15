В связи с ростом слухов о возможной новой мобилизации после последних инцидентов на границе, представители Государственной Думы России выступили с официальными комментариями. Виктор Соболев, депутат от Коммунистической партии и член оборонного комитета, обсудил последствия событий в Курской и Липецкой областях с журналистами RTVI.

На встрече с прессой он сообщил: «Дополнительная мобилизация в России в данный момент не планируется». Соболев уверен, что текущие оборонные ресурсы страны достаточны для управления ситуацией без дополнительного вовлечения гражданских лиц.

Аналогично выразился и Виктор Заварзин, депутат от партии «Единая Россия», который провел встречи с гражданами, чтобы прояснить текущую политику. Заварзин подчеркнул, что при текущих обстоятельствах и наличии около 700 тысяч контрактников, новая волна мобилизации не обсуждается: «Мы не видим необходимости в дополнительной мобилизации».

В то время как в интернете активно распространяются фальшивые новости о неминуемой мобилизации, инициированной президентом Путиным, важно относиться к подобным сообщениям с критикой. Эти слухи часто генерируются лицами, стремящимися создать сенсацию и привлечь внимание.

По сообщениям военных корреспондентов, курская граница укрепляется силами трех бригад ВСУ, что указывает на стратегическую подготовку с обеих сторон. В ответ на это, российские власти продолжают следить за развитием ситуации, сохраняя стратегическую сдержанность и готовность к защите своих границ.

Депутаты Госдумы активно информируют общественность о реальном положении дел, стремясь предотвратить дезинформацию и поддерживать национальную безопасность, пишет портал hibiny.ru.