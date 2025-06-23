Спасут ли чеснок и малина от простуды: врач иммунолог разобрала мифы о средствах народной медицины

Самолечение может только ухудшить состояние и привести к осложнениям. При первых признаках ОРВИ рекомендуется обратиться к врачу.

Чесночный кулон

Народный метод. В детских садах или начальных школах можно часто встретить детей с амулетами, которые защищают от ОРВИ. Это кулоны из пластиковых яиц киндер-сюрпризов, в которых лежит чеснок. Считается, что запах чеснока помогает предотвратить инфекцию.

Как это работает. Чеснок действительно содержит вещества с антисептическими свойствами, такие как аллицин. Однако концентрация этих веществ в воздухе слишком мала, чтобы существенно повлиять на борьбу с вирусами.

Тем не менее, запах чеснока может отпугнуть окружающих, что снизит вероятность заражения воздушно-капельным путём.

Ложка рыбьего жира по утрам

Народный метод. Считается, что регулярное употребление рыбьего жира укрепляет иммунную систему и защищает от воспалений.

Как это работает. Рыбий жир богат омега-3 и омега-6 жирными кислотами, а также витаминами A и D. Однако важно употреблять очищенные добавки, продающиеся в аптеках, так как неочищенный продукт может вызвать расстройства пищеварения.

Дышать паром от свежесваренной картошки

Народный метод. Это распространённый способ для лечения простуды, когда человек сидит под одеялом и вдыхает пар от варёной картошки.

Как это работает. Пар помогает разжижать слизь в носоглотке, улучшая отхождение мокроты. Однако высокая температура может повредить дыхательные пути.

Малиновое варенье

Народный метод. Считается, что чай с малиновым вареньем помогает при простуде.

Как это работает. Малина богата витамином C и обладает противовоспалительным действием. Однако варенье часто содержит много сахара, и его чрезмерное употребление может навредить организму.

Посещение бани

Народный метод. При простуде рекомендуется посещать баню с эфирными маслами и пить чай с малиной или медом.

Как это работает. Хотя нет убедительных доказательств, что баня способствует выздоровлению, дополнительная нагрузка на сердце может ухудшить состояние больного.

Водка с перцем

Народный метод. Водка с перцем используется для стимуляции иммунной системы.

Как это работает. Нет научных доказательств, что перец помогает при простуде. А водка может ухудшить состояние организма, особенно во время болезни.

Ставить банки

Народный метод. Считается, что банки помогают улучшить иммунитет и лечат заболевания.

Как это работает. Банки могут улучшать кровообращение, но при серьёзных заболеваниях или лихорадке они противопоказаны.

Полоскание горла с содой, солью и йодом

Народный метод. Полоскание горла помогает очищать слизистую и уничтожать микробы.

Как это работает. Полоскание может быть полезным для вирусных заболеваний, но не заменяет основное лечение, назначенное врачом.

Отвары трав (мелисса, мята и т. д.)

Народный метод. Отвары трав обладают противовоспалительным действием и помогают при простуде.

Как это работает. Травы действительно могут быть полезными, но при болезни они являются лишь вспомогательным средством, а не полноценной заменой лекарствам.

Корица с медом

Народный метод. Считается, что сочетание корицы и меда обладает антибактериальными свойствами.

Как это работает. Мед и корица поддерживают иммунитет, но не заменяют лекарства, особенно при серьёзных заболеваниях.

Настой лука с медом

Народный метод. При простуде рекомендуется настой из лука и меда для закапывания в нос.

Как это работает. Лук содержит фитонциды, которые убивают бактерии, но лучше использовать фармакологические препараты, рекомендованные врачом.

Гвоздика с молоком

Народный метод. Растертую гвоздику добавляют в молоко для лечения простуды.

Как это работает. Гвоздика обладает антисептическим действием, а молоко помогает смягчить горло. Однако, если есть проблемы с лактозой, такое средство стоит использовать с осторожностью.

