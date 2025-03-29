Размер небольшой, но пусть и так: Голикова объявила о новой разовой выплате пенсионерам со 2 апреля 2025 года

В 2025 году в России запланированы важные изменения, касающиеся пенсионного обеспечения. Основная цель — улучшить качество жизни пожилых людей, особенно тех, кто уже находится на пенсии. Среди ключевых мер — увеличение выплат, индексация пенсий и дополнительная поддержка наиболее уязвимых категорий.

Что ждет пенсионеров в новом году

Повышение страховых пенсий

С начала года пенсии для неработающих пенсионеров увеличатся на 7,3%. Это поможет компенсировать рост цен. Пенсионный балл будет стоить 145,69 рубля, а фиксированная часть пенсии поднимется до 8 907,70 рублей.

Кроме того, с 1 февраля выплаты проиндексируют еще раз — на 9,5%, чтобы пенсионеры могли легче справляться с инфляцией.

Социальные пенсии тоже вырастут

С 1 апреля размер социальной пенсии увеличится на 14,75%. Это связано с ростом прожиточного минимума за прошлый год. Изменения коснутся около 3,5 миллионов получателей, а также примерно 700 тысяч граждан, получающих государственную пенсию — например, ветеранов и блокадников.

После повышения средняя социальная пенсия достигнет 15 456 рублей в месяц.

Новая минимальная пенсия

С января минимальная пенсия установлена на уровне 15 250 рублей. Если сумма начислений окажется меньше, государство добавит недостающую часть — но только неработающим пенсионерам. Тем, кто продолжает трудиться, такая доплата не полагается.

Что важно помнить пенсионерам

Чтобы не пропустить положенные выплаты и быть в курсе изменений, стоит:

следить за новостями по пенсионному обеспечению;

проверять, правильно ли начисляют пенсию;

при возникновении вопросов обращаться в Социальный фонд России.

Поддержка продолжается

Пенсионные изменения в 2025 году — это продолжение государственной политики помощи пожилым людям. Новые меры направлены на то, чтобы пенсионеры чувствовали себя увереннее в условиях меняющейся экономики. Важно своевременно узнавать о нововведениях и использовать все предусмотренные возможности.