Паспорта, выданные в 20 и 45 лет, будут недействительны — россиян ждёт неприятный сюрприз

Многие получают паспорт в 14 лет и забывают о нём на годы. Но даже одна незаметная ошибка в документе может обернуться отказом в кредите, проблемами с выездом за границу или штрафом. Когда и почему паспорт становится недействительным — объясняем на пальцах.

Когда нужно менять паспорт

Замена паспорта — обязательная процедура. Если пропустить срок, документ становится недействительным:

В 14 лет — первый паспорт

До 20 лет — первая замена

До 45 лет — вторая замена

После 45 лет — паспорт становится бессрочным

Дополнительно документ необходимо заменить, если:

изменилась фамилия или другие персональные данные (например, после замужества),

паспорт был утерян или испорчен

На замену даётся 30 дней. Опоздание может привести к штрафу.

Нужна ли подпись сотрудника МВД

Многие удивляются, когда не находят подпись должностного лица в паспорте. Но это не ошибка.

По регламенту МВД, подпись сотрудника ставится только на заявлении при выдаче. В самом паспорте достаточно следующих элементов:

наименование органа, выдавшего документ,

код подразделения,

дата выдачи,

печать МВД (обычно на 2-й, 18-й или 19-й странице)

Главное, чтобы гражданин сам поставил подпись в соответствующей графе. Если её нет — паспорт могут признать недействительным.

Когда паспорт теряет силу

Паспорт становится недействительным в следующих случаях:

истёк срок действия,

изменились личные данные,

имеются посторонние записи или повреждения,

отсутствуют страницы или испорчена печать

Что будет за утерю или порчу

Если документ был утерян или испорчен умышленно, предусмотрен штраф — от 100 до 300 рублей. Это может показаться незначительным, но если вовремя не восстановить документ, возможны дополнительные проблемы.

Кто сегодня выдаёт паспорта

С 2016 года за выдачу и замену паспортов отвечает МВД России. Ранее этим занималась Федеральная миграционная служба, но её функции были переданы министерству. Вывод: раз в несколько лет стоит открыть паспорт и внимательно его проверить. Даже мелкая ошибка или просрочка может обернуться серьёзными последствиями — от отказа в кредите до запрета на выезд за границу.