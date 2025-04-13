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Паспорта, выданные в 20 и 45 лет, будут недействительны — россиян ждёт неприятный сюрприз

Многие получают паспорт в 14 лет и забывают о н...

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Многие получают паспорт в 14 лет и забывают о нём на годы. Но даже одна незаметная ошибка в документе может обернуться отказом в кредите, проблемами с выездом за границу или штрафом. Когда и почему паспорт становится недействительным — объясняем на пальцах.

Когда нужно менять паспорт

Замена паспорта — обязательная процедура. Если пропустить срок, документ становится недействительным:

  • В 14 лет — первый паспорт

  • До 20 лет — первая замена

  • До 45 лет — вторая замена

  • После 45 лет — паспорт становится бессрочным
    Дополнительно документ необходимо заменить, если:

  • изменилась фамилия или другие персональные данные (например, после замужества),

  • паспорт был утерян или испорчен
    На замену даётся 30 дней. Опоздание может привести к штрафу.

Нужна ли подпись сотрудника МВД

Многие удивляются, когда не находят подпись должностного лица в паспорте. Но это не ошибка.
По регламенту МВД, подпись сотрудника ставится только на заявлении при выдаче. В самом паспорте достаточно следующих элементов:

  • наименование органа, выдавшего документ,

  • код подразделения,

  • дата выдачи,

  • печать МВД (обычно на 2-й, 18-й или 19-й странице)
    Главное, чтобы гражданин сам поставил подпись в соответствующей графе. Если её нет — паспорт могут признать недействительным.

Когда паспорт теряет силу

Паспорт становится недействительным в следующих случаях:

  • истёк срок действия,

  • изменились личные данные,

  • имеются посторонние записи или повреждения,

  • отсутствуют страницы или испорчена печать

Что будет за утерю или порчу

Если документ был утерян или испорчен умышленно, предусмотрен штраф — от 100 до 300 рублей. Это может показаться незначительным, но если вовремя не восстановить документ, возможны дополнительные проблемы.

Кто сегодня выдаёт паспорта

С 2016 года за выдачу и замену паспортов отвечает МВД России. Ранее этим занималась Федеральная миграционная служба, но её функции были переданы министерству. Вывод: раз в несколько лет стоит открыть паспорт и внимательно его проверить. Даже мелкая ошибка или просрочка может обернуться серьёзными последствиями — от отказа в кредите до запрета на выезд за границу.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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