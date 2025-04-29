Объявлены печальные новости для всех, кто сдает и снимает жилье в 2025 году

В России может появиться новый вид административного наказания для владельцев квартир, сдающих жилье без официального оформления.

Законопроект уже поступил на заключение в правительство и вызвал активные обсуждения в сфере недвижимости.

Сдаёшь жильё? Нужен договор

Суть инициативы — ввести штрафы за сдачу жилых помещений без письменного договора найма, аренды или безвозмездного пользования.

Предусмотрены следующие санкции:

Для граждан — от 5 до 10 тысяч рублей.

Для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.

Для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей.

Нужно ли согласие соседей?

Второе важное новшество — штрафы за сдачу жилья без письменного согласия собственников соседних и примыкающих помещений. Это положение особенно актуально для краткосрочной аренды (например, посуточной).

Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, цель закона — не заставить собирать подписи, а привести аренду в правовое поле.

Почему это важно?

Кошелев подчеркнул, что речь идёт не только о налогах. Главная задача — контроль за тем, кто проживает в многоквартирных домах. Это особенно важно:

при отсутствии регистрации у жильцов,

при краткосрочной аренде, где предлагается ввести гостиничный порядок учёта — предъявление паспорта, сканирование данных и регистрация.

Что дальше?

Законопроект только направлен на заключение в правительство. Если его поддержат, изменения могут вступить в силу в ближайшее время. Владельцам квартир стоит уже сейчас задуматься о юридическом оформлении арендных отношений, сообщает sevastopolmedia.