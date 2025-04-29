Объявлены печальные новости для всех, кто сдает и снимает жилье в 2025 году
mirkvartir.ru
В России может появиться новый вид административного наказания для владельцев квартир, сдающих жилье без официального оформления.
Законопроект уже поступил на заключение в правительство и вызвал активные обсуждения в сфере недвижимости.
Сдаёшь жильё? Нужен договор
Суть инициативы — ввести штрафы за сдачу жилых помещений без письменного договора найма, аренды или безвозмездного пользования.
Предусмотрены следующие санкции:
- Для граждан — от 5 до 10 тысяч рублей.
- Для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей.
- Для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей.
Нужно ли согласие соседей?
Второе важное новшество — штрафы за сдачу жилья без письменного согласия собственников соседних и примыкающих помещений. Это положение особенно актуально для краткосрочной аренды (например, посуточной).
Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, цель закона — не заставить собирать подписи, а привести аренду в правовое поле.
Почему это важно?
Кошелев подчеркнул, что речь идёт не только о налогах. Главная задача — контроль за тем, кто проживает в многоквартирных домах. Это особенно важно:
- при отсутствии регистрации у жильцов,
- при краткосрочной аренде, где предлагается ввести гостиничный порядок учёта — предъявление паспорта, сканирование данных и регистрация.
Что дальше?
Законопроект только направлен на заключение в правительство. Если его поддержат, изменения могут вступить в силу в ближайшее время. Владельцам квартир стоит уже сейчас задуматься о юридическом оформлении арендных отношений, сообщает sevastopolmedia.
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