Натуральный вкус и адекватная цена: Росконтроль назвал 3 лучших марки кофе
vik-shoping.ru
Одним из самых популярных и распространенных напитков у россиян является растворимый кофе, так как его быстро готовить, что очень удобно для каждого гражданина по утрам перед работой. Однако некоторые люди считают, что растворимый кофе вреден для организма, и лучше пить молотый.
Специалисты, проверяющие продукты питания на предметы нарушения Государственных стандартов, недавно объявили три наилучших бренда растворимого кофе, которые можно смело покупать и не переживать, что они навредят здоровью.
К ним относятся марки:«Carte Noire Origina», « Bushido Kodo»,«Gevalia original», сообщил progorod59.