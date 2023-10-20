Новости России
· Ульяна Сенько

Натуральный вкус и адекватная цена: Росконтроль назвал 3 лучших марки кофе

Натуральный вкус и адекватная цена: Росконтроль назвал 3 лучших марки кофе

vik-shoping.ru

Подписаться в Telegram

Одним из самых популярных и распространенных напитков у россиян является растворимый кофе, так как его быстро готовить, что очень удобно для каждого гражданина по утрам перед работой. Однако некоторые люди считают, что растворимый кофе вреден для организма, и лучше пить молотый.

Специалисты, проверяющие продукты питания на предметы нарушения Государственных стандартов, недавно объявили три наилучших бренда растворимого кофе, которые можно смело покупать и не переживать, что они навредят здоровью.

К ним относятся марки:«Carte Noire Origina», « Bushido Kodo»,«Gevalia original», сообщил progorod59.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Почти половина Казани останется без воды на 3 дня: опубликован полный список адресов

Интересное в Казани

5 часов назад

Подтянули лицо , исправляя прикус: всё ли казанцы знают о брекетах?

какую сетку использовать на вентиляцию от тараканов

Новости Казани

день назад

Сенатор СФ от Татарстана сильно пострадал в ДТП

Новости Татарстана

2 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» отмечено благодарностью за вклад в развитие добровольчества в Республике Татарстан

курсы русского языка 6 класс в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В Казани планируют изъять еще несколько участков для строительства второй ветки метрополитена

Новости Казани

день назад

В Казани власти эвакуируют с улиц брошенные автомобили

Новости Казани

10 часов назад

В Казани стоимость квадратного метра жилья поднялась на 12%

Новости Татарстана

день назад

Попавшегося с наркотиками депутата парламента РТ лишили полномочий

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане подросток скончался после игры в футбол, не дойдя до дома
Лонгриды
4 часа назад

Депутаты Госдумы хотят разрешить преподавать особо опасным преступникам: что думают об инициативе в Казани

Депутаты Госдумы хотят разрешить преподавать особо опасным преступникам: что думают об инициативе в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

«Это ударит по детям»: Володин призвал отозвать новый проект о праве преподавать бывшим заключённым

Интересное в Казани

5 часов назад

Подтянули лицо , исправляя прикус: всё ли казанцы знают о брекетах?

Новости Татарстана

7 часов назад

В ноябре жителей Татарстана ждет дополнительный выходной, на который изначально не рассчитывали

Новости Казани

8 часов назад

Туман, осадки, сильный ветер: татарстанцев ждет не самая приятная погода в выходные
Послом игр БРИКС в Казани может стать фигуристка Алина Загитова
Новости Казани
10 часов назад

Послом игр БРИКС в Казани может стать фигуристка Алина Загитова

Новости Казани

8 часов назад

В Татарстане подешевели баранина и картофель

Новости Казани

8 часов назад

В Казани 19-летний парень насмерть сбил пешехода и скрылся с места аварии

Новости Казани

10 часов назад

В Казани у жителей двух районов из кранов потечет зеленая вода
Женское здоровье: правила заботы и меры профилактики
Новости Татарстана
4 дня назад

Женское здоровье: правила заботы и меры профилактики