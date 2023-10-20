Натуральный вкус и адекватная цена: Росконтроль назвал 3 лучших марки кофе

Одним из самых популярных и распространенных напитков у россиян является растворимый кофе, так как его быстро готовить, что очень удобно для каждого гражданина по утрам перед работой. Однако некоторые люди считают, что растворимый кофе вреден для организма, и лучше пить молотый.

Специалисты, проверяющие продукты питания на предметы нарушения Государственных стандартов, недавно объявили три наилучших бренда растворимого кофе, которые можно смело покупать и не переживать, что они навредят здоровью.

К ним относятся марки:«Carte Noire Origina», « Bushido Kodo»,«Gevalia original», сообщил progorod59.