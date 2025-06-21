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"Наоборот, это вредит": врач развеял мифы о необходимости мыть мясо перед готовкой

Врач-токсиколог Михаил Кутушов объяснил, что на...

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Врач-токсиколог Михаил Кутушов объяснил, что на поверхности сыроежного мяса могут присутствовать патогенные микроорганизмы, однако мытье не решает эту проблему.

Промывание мяса не уничтожает бактерии, а наоборот, может привести к их распространению на столешницы и посуду.

Кутушов отметил, что современные санитарные нормы не требуют мытья мяса, поскольку основным способом борьбы с патогенами является правильная термообработка при температуре 70-75 градусов. Это относится ко всем видам мяса, за исключением стейков с кровью, для которых важны условия хранения и качество продукта.

Врач порекомендовал использовать бумажное полотенце для удаления загрязнений с мяса и немедленно утилизировать его, а также тщательно мыть разделочные доски и ножи после работы с сырым мясом, сообщает Лента.ру.

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