"Наоборот, это вредит": врач развеял мифы о необходимости мыть мясо перед готовкой
onedio.com
Врач-токсиколог Михаил Кутушов объяснил, что на поверхности сыроежного мяса могут присутствовать патогенные микроорганизмы, однако мытье не решает эту проблему.
Промывание мяса не уничтожает бактерии, а наоборот, может привести к их распространению на столешницы и посуду.
Кутушов отметил, что современные санитарные нормы не требуют мытья мяса, поскольку основным способом борьбы с патогенами является правильная термообработка при температуре 70-75 градусов. Это относится ко всем видам мяса, за исключением стейков с кровью, для которых важны условия хранения и качество продукта.
Врач порекомендовал использовать бумажное полотенце для удаления загрязнений с мяса и немедленно утилизировать его, а также тщательно мыть разделочные доски и ножи после работы с сырым мясом, сообщает Лента.ру.
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