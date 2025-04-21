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АО «Транснефть – Прикамье» за I квартал 2025 года выполнило диагностику более 1,4 тыс. км трубопроводов

АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги диагно...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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АО «Транснефть – Прикамье» подвело итоги диагностического обследования магистральных трубопроводов за 3 месяца 2025 года. Обследованы участки линейной части общей протяженностью 1, 46 тыс. км. Работы выполнялись на территории Республик Татарстан и Башкортостан, Удмуртской и Чувашской Республик, Пермского края, Кировской, Самарской и Свердловской областей.

Кроме того, специалисты провели обследование подводных переходов магистральных трубопроводов через реки Белая, Вятка, Тулва, Ик и Кама. Их общая протяженность составила более 29 км.

Работы выполнялись с помощью внутритрубных приборов разработки и производства АО «Транснефть – Диаскан» – многоканальных профилемеров, ультразвуковых и магнитных дефектоскопов, а также комбинированных диагностических комплексов.

Дефектоскопы позволяют с высокой точностью обнаруживать различные типы дефектов трубопроводов, в том числе потерь металла, рисок и трещин. Современное оборудование также позволяет эффективно выявить изменения геометрии внутренней полости трубопровода: сечения, радиусов, изгибов и углов поворота. .

Непрерывный контроль технического состояния объектов трубопроводного транспорта выполняется специалистами АО «Транснефть – Прикамье» в рамках реализации программы диагностического обследования объектов предприятия. Регулярная диагностика обеспечивает безаварийную работу производственных объектов, а также соблюдение высокого уровня промышленной безопасности и требований природоохранного законодательства.

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