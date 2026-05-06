Деньги в банке не всегда работают на пользу: почему пенсионерам невыгодно держать крупные суммы

Ульяна Сенько Редактор федеральной ленты новостей
Вклад в банке может неожиданно сыграть против пенсионера, если речь заходит о социальных доплатах. Все чаще пожилые люди узнают о неприятном нюансе уже постфактум — когда получают отказ в доплате к пенсии из-за «превышения дохода».

Разбираемся, почему даже скромные проценты по вкладу способны повлиять на решение органов соцзащиты и что важно учитывать тем, кто рассчитывает на поддержку государства.

Почему вклад влияет на доплату

Социальная доплата назначается тем пенсионерам, чей совокупный доход не дотягивает до прожиточного минимума, установленного в регионе. На первый взгляд все просто: если пенсия ниже этой планки, государство компенсирует разницу.

Однако при расчете учитывается не только сама пенсия. Органы социальной защиты и Социальный фонд анализируют все денежные поступления. В расчет включаются:

  • основная страховая или социальная пенсия;

  • ежемесячные денежные выплаты и региональные меры поддержки;

  • проценты, начисленные по банковским вкладам и остаткам на счетах.

Даже если доход по вкладу приходит раз в квартал и составляет несколько сотен рублей, он может быть признан регулярным. В итоге общая сумма дохода формально превышает прожиточный минимум — и в доплате отказывают.

Парадокс «подушки безопасности»

Ситуация выглядит особенно обидной для тех, кто годами откладывал деньги «на черный день». Сами накопления у пенсионера никто не забирает, но право на доплату до минимума он может потерять.

Фактически человек, который проявил финансовую дисциплину и создал резерв, оказывается в менее выгодном положении, чем тот, у кого сбережений нет вовсе. Причина — в формальном подходе к оценке дохода.

Почему отказ не всегда понятен

Дополнительную сложность создает формулировка решений. В уведомлении чаще всего указывается лишь общее основание: «доход превышает прожиточный минимум». Конкретные расчеты и источники превышения не расписываются.

Чтобы понять, какую роль сыграл вклад, пенсионеру приходится лично обращаться за разъяснениями в органы соцзащиты или Социальный фонд. Только после запроса можно получить детальную информацию о произведенных расчетах.

Что стоит учесть пенсионерам

Юристы советуют заранее уточнять размер прожиточного минимума для пенсионеров в своем регионе — эти цифры ежегодно меняются. Важно также учитывать не только размер пенсии, но и возможные проценты по вкладам.

В некоторых случаях имеет смысл пересмотреть условия размещения средств: например, обратить внимание на периодичность выплаты процентов или на сумму, которая будет приносить доход. Любые регулярные начисления отражаются в отчетности и могут повлиять на итоговый расчет.

Главное — понимать, что даже небольшие банковские проценты считаются доходом. И если речь идет о получении социальной доплаты, лучше заранее просчитать все возможные последствия, чтобы избежать неожиданного отказа, сообщает kubnews.ru.

