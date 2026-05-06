На кассах больше не будет как раньше: с 7 мая во всех супермаркетах вводятся новые требования

С 7 мая покупателей супермаркетов ждут заметные изменения на кассах. Крупные торговые сети одновременно пересматривают правила работы обычных кассиров, зон самообслуживания и контроля на выходе. Формально нововведения объясняют заботой о безопасности и снижением потерь, но для клиентов это означает больше проверок и возможные задержки в очередях.

Речь идет не только о классических кассах с лентой, но и о самообслуживании, оплате через телефон или часы, а также о применении бонусных и дисконтных карт. Новые регламенты затронут всех — от тех, кто покупает пару булок хлеба, до семей с полной тележкой на неделю.

Что изменится на кассах с 7 мая

Сети усиливают контроль за тем, какие товары реально проходят через чек. Кассиров и сотрудников, отвечающих за самообслуживание, обязывают чаще сверять содержимое корзины или тележки с пробитыми позициями. Проверки останутся частично выборочными, но в часы пик они могут замедлить обслуживание.

Особенно строгий порядок вводится на кассах самообслуживания. Система будет сопоставлять отсканированный товар с его весом на платформе. Если возникнет расхождение — например, товар положили не туда или вес не совпадает — касса автоматически заблокируется до вмешательства сотрудника.

Изменения затронут и оплату. При расчете телефоном или смарт-часами кассиры чаще станут просить показать экран с подтверждением транзакции. В некоторых сетях дисконтные карты привяжут к конкретному владельцу, и пробить «чужую» карту могут отказаться. Привычная схема, когда один штрихкод используют все родственники или знакомые, постепенно уходит в прошлое.

Почему ритейл ужесточает контроль именно сейчас

Эксперты объясняют происходящее ростом потерь в магазинах. Речь идет не только о кражах, но и об ошибках на кассах самообслуживания, технических сбоях и намеренном неполном сканировании товаров.

На фоне высокой конкуренции и роста издержек сети стали внимательнее считать каждую недостачу. Вместо того чтобы списывать убытки, они усиливают контроль в кассовой зоне. Официально это называют защитой честных покупателей и борьбой с мошенничеством.

Есть и технологический аспект. В магазинах внедряют системы видеонаблюдения с аналитикой, «умные» весы и программное обеспечение, способное автоматически фиксировать несоответствия. Чтобы такие решения работали эффективно, регламенты приходится ужесточать.

Как это почувствуют покупатели

Главное изменение — больше проверок. Сотрудники могут чаще просить показать товары из нижней полки тележки, сверить чек или уточнить количество одинаковых позиций. Формально подобные процедуры существовали и раньше, но теперь они станут более регулярными.

На кассах самообслуживания возрастет число блокировок. Даже незначительное расхождение по весу или случайно не отсканированная единица товара приведут к остановке операции. В итоге экономия времени может сократиться, особенно в выходные и праздничные дни.

Часть клиентов столкнется с отказом в использовании чужих бонусных карт. Если раньше кассир просто сканировал любой штрихкод с телефона, теперь могут потребовать подтверждение личности или вход в личный кабинет приложения прямо на кассе.

Очереди и возможные конфликты

Специалисты по клиентскому сервису не исключают роста напряженности в первые недели. Дополнительные проверки и просьбы открыть сумку воспринимаются многими как недоверие.

Сети заранее готовят персонал к сложным ситуациям: вводят инструкции, как корректно обращаться к покупателю, когда нужно вызывать администратора и как действовать при отказе от проверки. По расчетам ритейлеров, через несколько недель новая практика станет привычной.

Тем не менее очевидно одно: контроль на выходе усиливается, и пройти кассовую зону «без внимания» будет сложнее, чем раньше.

Как снизить риск споров

Юристы напоминают, что проверка чека и товаров допустима в разумных пределах, если магазин заранее информирует о правилах. Однако полноценный досмотр личных вещей без оснований недопустим.

Чтобы избежать лишних конфликтов, эксперты советуют сразу выкладывать все товары на ленту, внимательно работать с кассой самообслуживания и быть готовым быстро показать подтверждение оплаты на телефоне. В спорной ситуации можно пригласить администратора или зафиксировать происходящее на видео.

Итог

С 7 мая кассовая зона в супермаркетах становится точкой повышенного контроля. Для сетей это способ сократить потери и навести порядок в расчетах. Для покупателей — новые правила, к которым придется привыкать.

Тем, кто готов потратить лишнюю минуту на проверку, изменения покажутся формальностью. А вот тем, кто ценит скорость и минимальный контакт, стоит заранее быть готовыми к тому, что привычный поход в магазин станет чуть более строгим, сообщает konkurent.ru.

Рекомендуем также: