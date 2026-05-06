Хитрость со стаканом творит чудеса: из обычного теста выходит пышный сырный пирог к чаю

Сытный сырный пирог с необычной формовкой способен стать настоящей звездой домашнего стола. Стоит лишь нарезать тесто на полоски и намотать их на обычный стакан — и уже через полчаса кухня наполнится ароматом свежей выпечки, а к чаю появится эффектное угощение.

В домашней выпечке, которую только что достали из духовки, есть что-то особенное — теплое, уютное, по-настоящему семейное. А если в составе много сыра и сливочного масла, успех гарантирован. Этот пирог покоряет не только вкусом, но и оригинальной подачей: выглядит так, будто его приготовил профессиональный пекарь.

Простые ингредиенты — впечатляющий результат

Для теста понадобятся 20 г свежих дрожжей, 200 мл теплого молока и столько же воды, по чайной ложке соли и сахара, 180 г сметаны, 60 мл растительного масла и 850 г муки.

Для начинки берут 120 г сливочного масла, 200 г мягкого сыра и свежую зелень петрушки. Сыр лучше выбирать хорошо плавящийся — так пирог получится особенно нежным.

Как приготовить воздушное тесто

Сначала дрожжи соединяют с теплым молоком, двумя столовыми ложками муки и столовой ложкой сахара. Смесь тщательно перемешивают и оставляют в теплом месте на 10–15 минут, чтобы появилась характерная «шапочка».

Затем к опаре добавляют сметану, растительное масло, соль, воду и оставшуюся муку. Замешивают мягкое, эластичное тесто и оставляют его подходить примерно на полчаса. За это время оно заметно увеличится в объеме и станет пышным.

Необычная формовка — главный секрет

Готовое тесто делят на две части и каждую раскатывают в пласт толщиной чуть меньше сантиметра. Поверхность обильно смазывают размягченным сливочным маслом, затем равномерно распределяют начинку из сыра и петрушки.

Чтобы начинка лучше «сцепилась» с тестом, по ней аккуратно проходят скалкой. После этого заготовку нарезают на полоски шириной около 5 см.

Форму для выпечки смазывают сливочным маслом и присыпают мукой. В центр ставят стакан, также смазанный маслом. Полоски теста аккуратно наматывают вокруг стакана, формируя круглый пирог с эффектным узором.

Выпекание и подача

Пирог отправляют в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. Когда корочка станет золотистой, выпечку можно доставать.

Подавать лучше горячим — так сыр тянется, а тесто остается мягким и воздушным. Такой пирог отлично подойдет и к вечернему чаю, и к семейному обеду, делится popcornnews.ru.

