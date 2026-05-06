Сел за руль и вспомнил о правах слишком поздно: инспектор ГИБДД раскрыл, можно ли не разворачиваться

Ульяна Сенько Редактор федеральной ленты новостей
Забыли права или они просрочены? Вот чем это грозит водителю в 2026 году

Забытое дома водительское удостоверение — это неприятно, но не катастрофа. Совсем другое дело — просроченные права или их полное отсутствие. Закон чётко разделяет эти ситуации, и от конкретного случая зависит всё: от символического штрафа до ареста и уголовной ответственности. Разбираемся, что ждёт водителя и как действовать без лишней паники.

Если права забыты дома

Это самый безобидный сценарий. Согласно части 2 статьи 12.3 КоАП РФ, инспектор вправе вынести предупреждение или выписать штраф в размере 500 рублей. На этом, как правило, всё и заканчивается.

Автомобиль в такой ситуации не задерживают, эвакуация не грозит, а водитель может продолжить движение. Более того, при оплате штрафа в течение 30 дней действует скидка 25%, что делает наказание ещё менее ощутимым для бюджета.

Да, QR-код из приложения «Госуслуги Авто» действительно упрощает проверку данных. Но важно помнить: оригинал удостоверения по-прежнему обязателен. Пластиковая карточка остаётся главным документом, и полностью заменить её цифровой версией пока нельзя.

Если удостоверение просрочено или его нет вовсе

Здесь всё гораздо серьёзнее. С 2026 года отменено автоматическое продление прав, которое действовало в пандемийный период. Поэтому просроченное удостоверение приравнивается к отсутствию права управления.

В таком случае водителю грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Если срок действия истёк или у водителя нет нужной категории, автомобиль могут отправить на штрафстоянку.

Отдельная история — управление машиной после лишения прав. За это предусмотрен штраф 30 000 рублей или арест до 15 суток. При повторном нарушении санкции ужесточаются: штраф может достигать 100 000 рублей, а в некоторых случаях возможна и уголовная ответственность.

Что делать, если права «не с собой»

Если удостоверение действующее, но осталось дома, паниковать не стоит. Штраф в 500 рублей — не повод срочно разворачиваться посреди дороги.

Если же срок действия истёк, лучше завершить поездку как можно скорее. Оптимальный вариант — вернуться домой или передать управление другому водителю с действующими правами нужной категории.

При утере документа сначала нужно подать заявление в ГИБДД на восстановление. И только после получения нового удостоверения снова садиться за руль.

Полезная привычка — хранить фото или скан прав в телефоне. Это не заменяет оригинал, но может ускорить проверку личности при общении с инспектором.

В сухом остатке всё просто: забытые права — это максимум 500 рублей и продолжение пути. Просроченные — риск штрафа до 15 000 рублей, эвакуации и куда более серьёзных последствий. Проверьте срок действия удостоверения уже сегодня — такая мелочь может уберечь от крупных и совсем ненужных расходов, сообщает shakhty-media.ru.

