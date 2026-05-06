Весенняя обрезка решает судьбу всего урожая: три простых шага помогут малине дать до 2 кг ягод с куста даже в короткий сезон

Ремонтантная малина способна давать по-настоящему щедрый урожай, но только при грамотном уходе весной. Ошибка в обрезке может стоить дачнику половины ягод, а иногда и всего сезона. Рассказываем, какие три шага помогут собрать до 2 кг с куста и получить крупную, сладкую малину даже при коротком лете.

Многие садоводы удивляются: у соседей кусты буквально ломятся от ягод, а на собственном участке плоды становятся мельче с каждым годом. Секрет чаще всего кроется не в сорте и не в удобрениях, а в том, как именно проведена весенняя обрезка.

Определите цикл выращивания

Первое, что нужно сделать, — понять, по какой схеме вы выращиваете ремонтантную малину: одногодичной или двухлетней.

При двухлетнем цикле побеги прошлого года зимуют, летом дают ранний урожай, а затем плодоносят повторно осенью. Весной такие отплодоносившие стебли обязательно вырезают до уровня земли, чтобы не загущать посадки и не забирать питание у молодых побегов.

Если вы придерживаетесь одногодичной схемы, то все побеги срезают еще осенью. Весной появляется новая поросль, именно она и обеспечивает основной урожай. Этот способ особенно удобен в регионах с коротким летом — кусты не тратят силы на «старую» древесину и быстрее идут в рост.

Проведите грамотную весеннюю обрезку

Как только почва полностью оттает, а молодые побеги достигнут 5–8 см, можно приступать к формированию малинника.

Удалите все слабые, тонкие и поврежденные стебли. На каждый погонный метр ряда оставляйте не более 5–6 самых крепких побегов — упругих, с хорошей толщиной. Излишняя густота — главная причина мелких ягод и болезней.

Нижние листья на высоте 25–30 см аккуратно убирают. Это улучшает вентиляцию, снижает риск грибковых инфекций и помогает солнцу равномерно освещать куст. В результате растения становятся более «воздушными», а ягоды — крупнее и слаще.

Важно помнить: верхушки у ремонтантной малины не укорачивают. Именно там формируются плодовые почки, и любое прищипывание приведет к заметной потере урожая.

Не забудьте о подкормке и мульче

Обрезку обычно проводят в конце апреля или начале мая, в зависимости от региона. Сразу после процедуры почву вокруг кустов мульчируют слоем 8–10 см. Подойдет перегной, солома или перепревшие опилки.

Мульча удерживает влагу, защищает корни от перегрева и подавляет рост сорняков. В этот же период малину подкармливают — настоем куриного помета или раствором мочевины. Азот помогает растениям быстро нарастить мощную зеленую массу.

Дополнительный прием для раннего урожая

Опытные дачники используют еще один прием — ранневесеннее укрытие малинника плотным агроволокном. Его укладывают прямо на почву без каркаса, чтобы ускорить прогрев грунта.

Такой способ позволяет сдвинуть сроки плодоношения примерно на три недели. Когда побеги достигают 15–20 см, укрытие постепенно снимают. В итоге ягоды созревают раньше, становятся более крупными и ароматными, а период сбора растягивается.

Правильная обрезка, умеренная густота и своевременная подкормка — вот три кита высокого урожая ремонтантной малины. При соблюдении этих правил даже в условиях короткого сезона можно стабильно получать до 2 кг ягод с одного куста, сообщает gorodok.bz.

