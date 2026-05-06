Польза

Весенняя обрезка решает судьбу всего урожая: три простых шага помогут малине дать до 2 кг ягод с куста даже в короткий сезон

Дача и огород Растение Советы
Ульяна Сенько Редактор федеральной ленты новостей
Ульяна Сенько
Если ремонтантная малина год от года дает все м...

Весной закладывается весь будущий урожай / PROKAZAN

Подписаться на Дзен.канал

Ремонтантная малина способна давать по-настоящему щедрый урожай, но только при грамотном уходе весной. Ошибка в обрезке может стоить дачнику половины ягод, а иногда и всего сезона. Рассказываем, какие три шага помогут собрать до 2 кг с куста и получить крупную, сладкую малину даже при коротком лете.

Многие садоводы удивляются: у соседей кусты буквально ломятся от ягод, а на собственном участке плоды становятся мельче с каждым годом. Секрет чаще всего кроется не в сорте и не в удобрениях, а в том, как именно проведена весенняя обрезка.

Определите цикл выращивания

Первое, что нужно сделать, — понять, по какой схеме вы выращиваете ремонтантную малину: одногодичной или двухлетней.

При двухлетнем цикле побеги прошлого года зимуют, летом дают ранний урожай, а затем плодоносят повторно осенью. Весной такие отплодоносившие стебли обязательно вырезают до уровня земли, чтобы не загущать посадки и не забирать питание у молодых побегов.

Если вы придерживаетесь одногодичной схемы, то все побеги срезают еще осенью. Весной появляется новая поросль, именно она и обеспечивает основной урожай. Этот способ особенно удобен в регионах с коротким летом — кусты не тратят силы на «старую» древесину и быстрее идут в рост.

Проведите грамотную весеннюю обрезку

Как только почва полностью оттает, а молодые побеги достигнут 5–8 см, можно приступать к формированию малинника.

Удалите все слабые, тонкие и поврежденные стебли. На каждый погонный метр ряда оставляйте не более 5–6 самых крепких побегов — упругих, с хорошей толщиной. Излишняя густота — главная причина мелких ягод и болезней.

Нижние листья на высоте 25–30 см аккуратно убирают. Это улучшает вентиляцию, снижает риск грибковых инфекций и помогает солнцу равномерно освещать куст. В результате растения становятся более «воздушными», а ягоды — крупнее и слаще.

Важно помнить: верхушки у ремонтантной малины не укорачивают. Именно там формируются плодовые почки, и любое прищипывание приведет к заметной потере урожая.

Не забудьте о подкормке и мульче

Обрезку обычно проводят в конце апреля или начале мая, в зависимости от региона. Сразу после процедуры почву вокруг кустов мульчируют слоем 8–10 см. Подойдет перегной, солома или перепревшие опилки.

Мульча удерживает влагу, защищает корни от перегрева и подавляет рост сорняков. В этот же период малину подкармливают — настоем куриного помета или раствором мочевины. Азот помогает растениям быстро нарастить мощную зеленую массу.

Дополнительный прием для раннего урожая

Опытные дачники используют еще один прием — ранневесеннее укрытие малинника плотным агроволокном. Его укладывают прямо на почву без каркаса, чтобы ускорить прогрев грунта.

Такой способ позволяет сдвинуть сроки плодоношения примерно на три недели. Когда побеги достигают 15–20 см, укрытие постепенно снимают. В итоге ягоды созревают раньше, становятся более крупными и ароматными, а период сбора растягивается.

Правильная обрезка, умеренная густота и своевременная подкормка — вот три кита высокого урожая ремонтантной малины. При соблюдении этих правил даже в условиях короткого сезона можно стабильно получать до 2 кг ягод с одного куста, сообщает gorodok.bz.

Рекомендуем также:

  1. Старый рецепт оказался лучше модных лайфхаков: маринад по ГОСТу превращает шашлык в сочное удовольствие
  2. Хитрость со стаканом творит чудеса: из обычного теста выходит пышный сырный пирог к чаю
  3. Сел за руль и вспомнил о правах слишком поздно: инспектор ГИБДД раскрыл, можно ли не разворачиваться
  4. Романтика и испытания переплетутся: каким знакам июнь принесет любовь и судьбоносные встречи
  5. Для них не существует точки в отношениях: какие мужчины знаков продолжают тревожить бывших

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

JSHS: эксцентрические упражнения дают лучший эффект при меньших нагрузках

Гид по Казани

22 часа назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

таракан в доме что делать

Гороскопы

день назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

3 дня назад

Медицина в Казани: куда обратиться за качественным лечением

циклёвщик паркета в Москве

Не у нас

день назад

Casio показала часы AE1600HX за 46 долларов с батарейкой на 10 лет

Не у нас

6 часов назад

Лето без моря: разлив нефти грозит курортам Черного моря в 2026 году

Не у нас

4 часа назад

Что грозит блогерам в старости: эксперт Сафонов раскрыл, что их ждет на пенсии

Кулинария

день назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Урожай взлетает до 6 кг с каждой грядки без дорогих удобрений: чем полить клубнику в цветении вместо йода и бора
Новости Казани
5 часов назад

Обезглавившую ребенка няню оставили в психбольнице Казани

Суд признал невменяемой женщину, совершившую тя...

Новости Татарстана

2 минуты назад

Суд взыскал с «Туполева» свыше 12 млрд рублей в пользу «Татнефти»

Новости Казани

39 минут назад

15 казанцев обвинены в мошенничестве на 35,5 млн рублей

Новости России

час назад

На кассах больше не будет как раньше: с 7 мая во всех супермаркетах вводятся новые требования

Новости Казани

час назад

Аренда жилья в Казани подешевела на 8% за квартал
Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по д...
Новости Казани
день назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

Новости Казани

час назад

Стоимость аренды квартир в Казани снизилась на 8%

Новости Казани

час назад

В Казани за два дня изъяли 240 электросамокатов

Новости Татарстана

час назад

В Челнах возбуждены уголовные дела о краже сыра
Где заказать с доставкой — лучшие сервисы в одн...
Гид по Казани
4 дня назад

Где заказать с доставкой — лучшие сервисы в одном проекте