Старый рецепт оказался лучше модных лайфхаков: маринад по ГОСТу превращает шашлык в сочное удовольствие

Ароматный дымок, потрескивающие угли и сочное мясо на шампурах — именно так многие до сих пор вспоминают шашлык по-советски. Без экзотических специй и сложных маринадов, но с тем самым вкусом, который мгновенно возвращает в детство.

В СССР знали простой секрет: чтобы шашлык получился идеальным, не нужно ничего лишнего — только качественное мясо, много лука и немного уксуса.

Этот рецепт снова набирает популярность. И дело не только в ностальгии — он действительно работает.

Почему советский шашлык считался эталоном

В советские годы рецептуры для общепита строго регламентировались. Никакой самодеятельности — только четкие нормы и понятные ингредиенты. Для шашлыка чаще всего выбирали свиную шею. Именно эта часть туши отличается тонкими жировыми прослойками, которые при жарке плавятся и делают мясо мягким и сочным.

Замороженное мясо практически не использовали — считалось, что оно теряет текстуру и вкус. Главная задача маринада была не в том, чтобы перебить аромат свинины, а в том, чтобы подчеркнуть его и слегка размягчить волокна.

Основу составляли всего два продукта — репчатый лук и слабый уксусный раствор.

Ингредиенты по классике

На 2 килограмма свиной шеи потребуется:

1 килограмм репчатого лука;

3–4 столовые ложки 9% уксуса;

150 мл холодной воды;

1,5–2 чайные ложки соли;

черный молотый перец по вкусу;

2 лавровых листа — по желанию.

Главный акцент — именно на луке. Его должно быть много. Он выделяет сок, насыщает мясо ароматом и постепенно делает его более нежным. В этом и кроется основной секрет рецепта, знакомого каждому дачнику из СССР.

Как правильно мариновать мясо

Свинину нарезают крупными кусками — примерно со спичечный коробок. Слишком мелко резать не стоит: мясо может пересохнуть на углях.

Лук шинкуют кольцами или полукольцами, после чего слегка мнут руками. Важно, чтобы он пустил сок — без этого маринад не сработает как нужно.

Далее продукты укладывают слоями: сначала мясо, затем лук, немного соли и перца. И так — до заполнения всей емкости. В финале уксус разводят холодной водой и равномерно распределяют сверху.

Мясо слегка прижимают тарелкой или крышкой и оставляют минимум на 5–6 часов. Опытные любители советского способа советуют выдерживать ночь — тогда результат получается особенно мягким и сочным.

Есть и важный нюанс: использовать нужно стеклянную, эмалированную или керамическую посуду. Металл может испортить вкус.

Как жарили шашлык в СССР

Перед отправкой на мангал маринад полностью сливают. Мясо не должно находиться в жидкости — иначе вместо румяной корочки получится тушение.

Куски плотно нанизывают на шампуры, чередуя с луком. Его не убирают — поджаренный на углях, он становится сладковатым и придает шашлыку дополнительный аромат дымка.

Жарят над хорошо прогоревшими углями. Открытого огня быть не должно — только равномерный жар. Шампуры часто переворачивают, чтобы образовалась аппетитная корочка, а внутри сохранился сок.

Почему этот рецепт снова в моде

Советский шашлык возвращается на дачные участки не просто из-за воспоминаний о прошлом. Минимум ингредиентов, доступные продукты и понятная технология делают его универсальным вариантом для любого отдыха на природе.

Без майонеза, соевого соуса и сложных специй мясо раскрывает свой настоящий вкус. А большое количество лука и немного уксуса обеспечивают ту самую мягкость и легкую кислинку, которую невозможно спутать ни с чем.

Иногда, чтобы получить идеальный результат, действительно не нужно изобретать ничего нового, пишет ussurmedia.ru.

