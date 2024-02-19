В театре им. Джалиля отменили показ оперы из-за потопа

18 февраля в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Татарстане, отменили постановку оперы «Турандот» Джакомо Пуччини в рамках 42-го Международного оперного фестиваля имени Федора Шаляпина.



Сообщение об отмене спектакля появилось на официальной странице театра в социальной сети «ВКонтакте», где указано, что причиной отмены стала «техническая неисправность».





Одна из посетительниц, столкнувшись с отменой спектакля, опубликовала видео в соцсети, показывающее, как вода заливает одну из лестниц здания. В комментарии к видео женщина отметила неожиданный поворот событий на «Шаляпинском фестивале» и постановка оперы «Турандот» находилась под вопросом.Позже информация о разрыве водопровода, который, вероятно, привел к затоплению и отмене спектакля, появилась в различных пабликах социальных сетей в Казани.Администрация театра уведомила зрителей о возможности вернуть приобретенные билеты в течение десяти рабочих дней по месту приобретения.