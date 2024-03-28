В Казани прокуратура зафиксировала нарушение прав водителей общественного транспорта

Прокуратура Казани при проверке выявила нарушения трудового законодательства в МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2» (ПАТП №2).

По информации надзорного органа, трудовые договоры сотрудников не содержали информации об условиях оплаты труда, включая размер тарифной ставки, оклада, доплат, надбавок и премиальных выплат.

Дополнительно к этому, сотрудники по собственной инициативе работали сверхурочно. Например, в марте текущего года один из работников отработал 192 часа, в то время как норма составляла 175 часов. Подобная ситуация имела место в апреле и июне прошлого года.

Прокуроры также выявили нарушения в области оплаты труда, предоставлении средств индивидуальной защиты и других аспектах.

Директору было направлено представление. После проверки были возбуждены административные дела. В настоящее время акты реагирования нарушений находятся на стадии рассмотрения.