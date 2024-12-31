В Казани могут построить новые платные дороги

Министр транспорта РТ Фарид Ханифов обсудил перспективы появления новых платных автодорог в Казани и других районах республики. По его словам, создание таких трасс напрямую связано с инициативами частных инвесторов, будучи готовые финансировать проекты.



Ханифов отметил, что строительство платной трассы между Алексеевским и Альметьевском может стать катализатором для роста интереса частного капитала к подобным проектам. Стратегия территориального планирования в Татарстане делает упор на развитие вылетных магистралей, однако решение о том, будут ли эти дороги платными, пока не принято.



Среди возможных направлений, которые рассматриваются для создания новых дорог, министр назвал магистраль, ведущую к Лаишево, дорогу в казанский поселок Дербышки и дублер Горьковского шоссе через район Аракчино. Эти маршруты потенциально могут стать основой для модернизации транспортной системы региона.



Ханифов подчеркнул, что новые дороги будут определять вектор развития инфраструктуры Татарстана на ближайшие десять лет. Он отметил, что дальнейшая реализация подобных проектов будет зависеть от активности бизнеса, роста транспортного потока и степени заинтересованности инвесторов в развитии дорожной сети региона.