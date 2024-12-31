Новости Татарстана
· 16+ · Анастасия Шагалеева

В Казани могут построить новые платные дороги

Министр транспорта РТ Фарид Ханифов обсудил пер...

kzn.ru

Подписаться в Telegram

Министр транспорта РТ Фарид Ханифов обсудил перспективы появления новых платных автодорог в Казани и других районах республики. По его словам, создание таких трасс напрямую связано с инициативами частных инвесторов, будучи готовые финансировать проекты.

Ханифов отметил, что строительство платной трассы между Алексеевским и Альметьевском может стать катализатором для роста интереса частного капитала к подобным проектам. Стратегия территориального планирования в Татарстане делает упор на развитие вылетных магистралей, однако решение о том, будут ли эти дороги платными, пока не принято.

Среди возможных направлений, которые рассматриваются для создания новых дорог, министр назвал магистраль, ведущую к Лаишево, дорогу в казанский поселок Дербышки и дублер Горьковского шоссе через район Аракчино. Эти маршруты потенциально могут стать основой для модернизации транспортной системы региона.

Ханифов подчеркнул, что новые дороги будут определять вектор развития инфраструктуры Татарстана на ближайшие десять лет. Он отметил, что дальнейшая реализация подобных проектов будет зависеть от активности бизнеса, роста транспортного потока и степени заинтересованности инвесторов в развитии дорожной сети региона.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

20 часов назад

В Лаишевском районе Татарстана прошла церемония открытия двух новых ФАП

Новости Татарстана

день назад

На новогодние праздники в Татарстане начали работать 54 глэмпинга

как сделать вытяжку от тараканов в квартире

Новости Казани

16 часов назад

ХК «Ак Барс» проиграл «Северстали» после эпичного гола за 17 секунд до финала

Новости России

3 дня назад

Режим работы Сбера с 28 декабря по 9 января

изготовление натуральных масел в Москве

Новости Казани

день назад

Раис Татарстана отправил поздравление ЖВК «Динамо-Ак Барс» с победой в финале Кубка России

Новости Казани

18 часов назад

Найден 80-миллионный пассажир МУП «Метроэлектротранса» Казани

Новости Татарстана

21 час назад

Мемориал «Вечный огонь» в Татарстане определили объектом культурного наследия

Новости Казани

день назад

Гостиницы в Казани взвинтили неадекватные цены на Новый год
Новости Татарстана
22 часа назад

В Татарстане нашли массовые нарушения безопасности в новогодних городках

В ряде районов Татарстана выявлены серьезные на...

Новости Казани

11 минут назад

Ильсур Метшин поздравил казанцев с наступающим Новым Годом

Новости Татарстана

16 минут назад

В Казани могут построить новые платные дороги

Новости Казани

31 минуту назад

Исполком Казани рассказал о результатах ремонта дорог в 2024 году

Новости Казани

46 минут назад

Новорождённых детей в Казани выписывают в новогодний шапочках
Елочные базары в Казани: где купить елку и скол...
Лонгриды
2 дня назад

Елочные базары в Казани: где купить елку и сколько это стоит?

Новости Татарстана

час назад

Рустам Минниханов оставил татарстанцам новогоднее поздравление

Новости Казани

2 часа назад

Аэропорт Казани возобновил работу: ограничения на прием и вылет самолетов сняты

Новости Казани

3 часа назад

Казанцев предупредили, в каких местах разрешено запускать фейерверки
билайн вместе с татарстанцами запланирует места...
Важное в РТ
4 дня назад

билайн вместе с татарстанцами запланирует места, где нужно улучшить связь