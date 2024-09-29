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Татарстан станет ключевой площадкой для проекта «Готов к санитарной обороне»

Татарстан станет одной из ключевых площадок для...

meshok.net

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Татарстан станет одной из ключевых площадок для реализации проекта «Готов к санитарной обороне», который был инициирован партией «Единая Россия». В рамках этого проекта в Казани прошел круглый стол, где обсуждались вопросы тиражирования данной инициативы в республике. По словам участников встречи, проект направлен на создание системы подготовки граждан к оказанию первой помощи при травмах, авариях и несчастных случаях.

Одной из центральных целей инициативы является обучение химической биозащите, что становится особенно актуальным в условиях современных вызовов. Выработанная система предполагает последующий выпуск инструкторов, которые получат возможность обучать других и получать значки за свои заслуги в подготовке населения к различным чрезвычайным ситуациям.

Круглый стол, прошедший в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета, собрал экспертов и специалистов, готовых делиться опытом и знаниями. Участники отметили важность вовлечения широкой общественности в процесс подготовки и обучения, что позволит значительно повысить уровень безопасности и готовности граждан к действиям в критических ситуациях.

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