Скончался бывший заместитель прокурора ТАССР Марсель Галимов

31 января в возрасте 83 лет скончался бывший зампрокурора ТАССР Марсель Галимов. О трагедии сообщил помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Ветеран прокуратуры Галимов являлся членом Верховного суда ТАССР. В дальнейшем он работал в татарском обкоме КПСС. В течение 5 лет занимал должность зампрокурора ТАССР. Галимов также успел заняться научно-педагогической деятельностью.

В 1988 году Галимов продолжил карьеру в прокурорской деятельности, проработав до отставки. Начальство и коллектив прокураторы Татарстана выразили глубокие соболезнования.

Похороны пройдут в поселке Атабаево.