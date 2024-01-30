Опровержение материала "Полное закрытие магазинов: Fix Price и "Красное и Белое" заявили о важном для всех россиян решении"

Закрытие магазинов "Красное и Белое" не планируется.

Одной из приоритетных задач компании является предоставление населению постоянного и оперативного доступа к широкому ассортименту высококачественной продовольственной продукции в шаговой доступности от дома и по лучшей цене, в том числе в предпраздничное и праздничное время.

Магазины "Красное и Белое" будут работать в предпраздничное и праздничное время по следующему графику: "30, 31 декабря — полный день; 1 января — с 11:00, а со 2 по 8 января — полный день.