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Гендиректором казанского «Водоканала» стал Рустам Абдулхаков

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Мэр столицы республики Ильсур Метшин представил нового гендиректора МУП «Водоканал» Рустама Абдулхакова. Руководить коммунальным хозяйством Казани Абдулхаков пришел из «Казэнерго», где также занимал руководящий пост. Он сменил Андрея Егорова, который с 2009 года решал важнейшие задачи развития коммунальной инфраструктуры Казани.

С 2010 года Абдулхаков также является депутатом Госсовета РТ, имеет образование в области юриспруденции и энергетики. В 2020 году он был удостоен почетного звания «Заслуженный энергетик РТ».

Сам Егоров возглавил комитет Государственного Совета РТ по жилищной политике. Он прославился тем, что неоднократно заявлял, что необходимо поднимать тарифы для населения, чтобы избавиться от коммунальных аварий в Казани. Альтернативой глава «Водоканала» видел финансирование со стороны государства.

На почетную пенсию в Госсовет Егорова отправили после серии коммунальных аварий, которые произошли в столице РТ в зимний период.

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