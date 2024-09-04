Казанский «Ак Барс» перенесет 5 матчей в октябре из-за саммита БРИКС

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» перенесет 5 матчей в октябре 2024 года. Причина - проведение саммита БРИКС в региональной столице в период с 22 по 24 октября.

По сведениям издания «Бизнес Online», из-за мероприятия во всем регионе придется перенести события, в частности различные спортивные соревнования, которые должны пройти с 10 октября по 1 ноября 2024 года.

ХК Казани должен дома сыграть с «Локомотивом», «Автомобилистом», «Металлургом» и 2 раза с «Адмиралом».

Известно, что казанской хоккейной команде уже рассказали об этом.

Ранее мы писали о том, что 22-летняя Алина Загитова показала кадры с шоу «Хранители времени».

Не так давно девушка сообщила, что планирует распространить географию шоу и провести его в Москве и во других субъектах страны. Показ был приурочена к Дню Татарстана.