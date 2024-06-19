В Казани в 2024 году откроют термы за 1 млрд рублей

В Казани в текущем году свои двери для посетителей откроет термальный комплекс за 1 млрд рублей. Объект появится на Оренбургском тракте. Об этом сообщили ООО «Термы».

Время открытия будет зависеть от готовности комплекса к работе. Главные работы в планах завершить уже к сентябрю 2024 года. Первую очередь возведения хотели закончить еще в мае, однако из-за подготовки к Играм БРИКС, специалисты перенесли сдачу на более поздние сроки.

Площадь комплекса - 12,6 тысячи кв. м. Там оборудуют 6 бассейнов, 10 бань и 3 хамама. В марте объект получил положительное заключение экспертизы, пишет «Реальное время».

Ранее мы писали о том, что Казань находится на первом месте вместе с Калининградом в списке самых безопасных туристических российских городов. Об этом сообщили в городской администрации. В столице Татарстана было зафиксировали лишь 0,1% чрезвычайных происшествий в летнее время.