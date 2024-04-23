На сайте госзакупок размещен аукцион на поставку пиломатериалов для муниципальной ритуальной конторы "Ритуал" Казани. Предприятие, оказывающее населению широкий спектр похоронных услуг, нуждается в доске хвойных пород — ели, либо сосны.

Победителю аукциона, начальная цена которого 16,8 млн рублей, необходимо будет поставить на Арское кладбище 220 куб м доски необрезной и 520 куб м обрезной доски.

В МУП "Ритуал" отказались комментировать для чего предприятию такой объем пиломатериала и предложили обратиться с этим вопросом в администрацию города, которая является учредителем компании.