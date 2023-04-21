В Казани на 22 апреля намечены заключительные в текущем сезоне сельхозярмарки

В Казани 22 апреля пройдут заключительные в текущем сезоне сельхозярмарки
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Завтра, 22 апреля, в Казани состоятся заключительные в этом сезоне сельхозярмарки. Товары привезут фермеры и производители из 22 районов республики, в ярмарках примут участие 19 организаций АПК.
Об этом проинформировала пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Как обычно, на сельхозярмарках представлят мясную продукцию, овощи, выпечку по социально ориентированным ценам.
Ярмарки откроются на 15 площадках с 6 утра и будут работать 12:00.