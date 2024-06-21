В Казани 2 женщины подрались в автобусе

В соцсетях появился ролик, на котором видно, как дерутся 2 женщины-кондукторы из Казани. Все случилось на конечной остановке.

Сперва была версия, что причиной потасовки стали именно «догонялки» между водителями 2 автобусов, но через некоторое время оказалось, что все произошло из-за личных разногласий между дамами.

Очевидцы сообщают о том, что конфликт начался после того, как общественные транспорты приехали на конечную остановку. Водители предпринимали попытки разнять женщин, однако у них ничего не вышло. Участники ссоры, по данным очевидцев, остались поцарапаными. Заявления в отделение полиции ни от кого не поступало, пишет Татарстан 24.

Ранее мы писали о том, что комментатор Игр БРИКС Иваницкий заявил, что его отстранили не из-за «шмар». В эфире комментатор нелицеприятно высказался во время выхода самбиста Кирилла Князькова из России.