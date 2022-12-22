Стоимость наема жилья в Казани поднимется на 30%

В Казани с 2023 года почти на треть подорожает плата за наем жилья, такое постановление появилось в сборнике документов и правовых актов.

Цена на пользование жилыми помещениями для нанимателей по договорам соцнайма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального фонда Казани вырастет: за квадратный метр она может составить 125,36 рубля. Год назад эта стоимость была установлена на уровне 92,41 рубля.

Стоимость помещения будет считаться исходя из ряда показателей, таких как качество помещения, благоустройство, месторасположение, коэффициент соответствия платы и площадь помещения.