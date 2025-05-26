На Назарбаева на дорогу вывалились огромные трубы

В Казани на улице Назарбаева образовалась пробка из-за того, что с грузового автомобиля свалились две трубы. Они заняли две полосы дороги, что сильно осложнило движение транспорта.

По информации сервиса «Яндекс Карты», в 10:40 на участке дороги перед пересечением с улицей Островского наблюдалось серьёзное затруднение движения, пишет Реальное время.

Ранее мы писали о том, что лысого парня с ножом задержали в детском саду на Короленко.