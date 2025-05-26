Новости Казани
· 16+ · Екатерина Елисеева

Лысого парня с ножом задержали в детском саду на Короленко

В настоящее время он находится в больнице

Екатерина Елисеева

Подписаться на Дзен.канал

По словам свидетелей, молодой человек с лысой головой в светлой одежде появился на территории в то время, когда родители приводили детей. Он вынул нож и начал вести себя агрессивно, пытаясь проникнуть внутрь здания. Несколько отцов вместе с охранниками смогли его задержать и передать правоохранителям — полиции и Росгвардии.

Парню 18 лет, предварительно установлено, что он мог находиться под влиянием наркотиков или других веществ. В настоящее время он находится в больнице. Некоторые родители предпочли забрать детей домой из-за случившегося, пишет Mash Iptash.

RT: Девочку-маугли из Казани могут вернуть матери.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

4 часа назад

Ученые подтвердили подлинность «инопланетных мумий» из Перу

Важное в РТ

час назад

АО «Транснефть – Прикамье» подключило участок трубопровода в месте пересечения с автодорогой в Республике Татарстан

причины появления постельных клопов в квартире

Не у нас

день назад

РПЦ через суд получила храм под Орлом

Интересное в Казани

3 дня назад

“Перед вами откроются двери”: предприниматель из Казани рассказал, как окружение человека влияет на его успех в жизни и бизнесе

строительство ферм под ключ в Нижнем Новгороде

Не у нас

4 часа назад

Богослов Лебедев перечислил суеверия, порочащие РПЦ

Не у нас

день назад

Ученые: Жизнь обошла бы Землю мимо, если бы сутки не удлинялись

Не у нас

день назад

Во Владимир привезен ковчег с мощами святителя Тихона

Не у нас

3 часа назад

Ученые рассказали, для чего древние люди строили пирамиды

Новости Казани

3 часа назад

В Казани продают редкую монету за 5 миллионов рублей
Лонгриды
час назад

Казань в свете пикселей: как фестиваль «НУР» превратил город в цифровую галерею

С 23 по 25 мая 2025 года Казань вновь превратил...

Новости Татарстана

2 часа назад

Над Татарстаном был сбит БПЛА

Не у нас

3 часа назад

Ученые заявили, что 8 порций алкоголя в неделю повышают риск повреждения мозга

Не у нас

3 часа назад

Психолог Шпагина объяснила, как отвлечения от выполнения задачи влияют на мозг

Не у нас

4 часа назад

В Госдуме призвали выплачивать прожиточный минимум для домохозяек
RT: Девочку-маугли из Казани могут вернуть матери
Новости Казани
17 часов назад

RT: Девочку-маугли из Казани могут вернуть матери

Не у нас

4 часа назад

Диетолог Мамина перечислила ошибки, мешающие похудению

Не у нас

4 часа назад

Circulation: сидячий образ жизни после инфаркта увеличивает риск повторения

Новости Татарстана

14 часов назад

В Апастовском районе рабочего насмерть засыпало землёй
Казань включается в сюжет: рассказываем, как те...
Интересное в Казани
6 дней назад

Казань включается в сюжет: рассказываем, как театр Даниила Миронова превращает зрителя в героя