Лысого парня с ножом задержали в детском саду на Короленко

По словам свидетелей, молодой человек с лысой головой в светлой одежде появился на территории в то время, когда родители приводили детей. Он вынул нож и начал вести себя агрессивно, пытаясь проникнуть внутрь здания. Несколько отцов вместе с охранниками смогли его задержать и передать правоохранителям — полиции и Росгвардии.

Парню 18 лет, предварительно установлено, что он мог находиться под влиянием наркотиков или других веществ. В настоящее время он находится в больнице. Некоторые родители предпочли забрать детей домой из-за случившегося, пишет Mash Iptash.

RT: Девочку-маугли из Казани могут вернуть матери.