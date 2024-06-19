Сборная РФ выиграла 131 золотую медаль за 6 дней на Играх БРИКС в Казани

Сборная РФ находится на первом месте в медальном зачете по результатам 6 дней Игр БРИКС в Казани.

18 июня 2024 года, команда из России взяла 16 золотых и 2 бронзовые медали. Всего в списке россиян 262 награды (131–80–51 соответственно).

На втором месте находится сборная Белоруссии, их спортсмены получили 106 медалей (19–40–47 соответственно).

Третье место заняла китайская команда (17–12–9).

Напомним, Игры БРИКС в Казани завершатся уже в воскресенье, 23 июня 2024 года.

Одна из побед: на Играх БРИКС в Казани единственный синхронист Александр Мальцев занял 1 место.

Ранее мы писали о том, что в Молдавии собираются наказать спортсменов за участие в Играх БРИКС в Казани.