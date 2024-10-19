Глава Татарстана обратился к жителям Казани в связи с проведением саммита БРИКС

Глава республики Раис Минниханов обратился к жителям Казани, призвав их ответственно относиться к временным ограничениям, которые будут введены в связи с проведением саммита БРИКС.

Минниханов утверждает, что эти неудобства впоследствии окажутся удобствами для обеих сторон: жителей города и гостей страны.

По словам главы РТ, ограничения являются необходимостью, обеспечивая повышенную безопасность в период подготовки и проведения международного события.

Саммит БРИКС является значительным событием для России, требующим определенных решений и мер по обеспечению безопасности. Жители Казани и гости страны ожидают уникальных впечатлений и успешного проведения данного мероприятия.