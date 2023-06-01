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Дороги будут перекрыты: в Казани два дня будет идти "Духов день в Суконной слободе"

В центре Казани перекроют дорогу из-за Дня духов 4 и 5 июня 2023 года
Дороги будут перекрыты: в Казани два дня будет идти "Духов день в Суконной слободе"

Денис Гордийко

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В столице Республики Татарстан будет временно перекрыто движение, а также парковка на улице Петербургской. Связано это с проведением седьмого православного городского фестиваля "Духов день в Суконной слободе". Как отметили в мэрии, соответствующее постановление уже было размещено в Сборнике документов и правовых актов МО Казани №20.

Сообщается, что с восьми утра 4 июня и до одиннадцати ночи 5 июня на участке от улицы Миннуллина и до Назарбаева, а также по прилегающим к ней проездам на Петербургской будет закрыта парковка. Здесь же с восьми утра до одиннадцати вечера 5 июня будет ограничено движение для транспорта.

Напомним, что фестиваль будет проходить в Казани на протяжении двух дней - 4 и 5 июня. В городе пройдут экскурсии, ярмарки, мотошоу, лекции, а также другие активности для местных жителей и гостей Казани. Будет несколько основных площадок:

  • Храм сошествия Святого Духа;
  • Площадь перед театром кукол "Экият";
  • Дом святителя Иосафа.
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