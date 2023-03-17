Бывшего главу "Тимер Банка" осудили по делу о растрате почти на миллиард

Бывшего главу "Тимер Банка" осудили по делу о растрате почти миллиарда рублей

В Казани Вахитовский районный суд вынес приговор по делу экс-главы "Тимер Банка" Айрата Камалова. Он признан виновным в растрате почти миллиарда - 936 миллионов рублей.

По данным следствия, Камалов действовал не один. Вместе с другим топ-менеджером "Татфондбанка" Рамилем Насыровым они продумали все до мелочей.

В 2016 году "Татфондбанк" уступил "Тимер Банку" права требования по 8 кредитам на общую сумму более 900 миллионов. В итоге деньги мужчина присвоили и потратили по своему усмотрению.

Вину оба фигуранта не признали. Камалову дали три года и три месяца колонии общего режима, а Насырову — три года и два месяца.