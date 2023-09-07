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Будет идти больше двух месяцев: в маршрут крестного хода от Бреста до Владивостока внесли Казань

Казань попала в маршрут общероссийского крестного хода от Бреста до Владивостока
Будет идти больше двух месяцев: в маршрут крестного хода от Бреста до Владивостока внесли Казань

Надежда Острокол

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Освященную годеновскую святыню доставят в Казань 10 октября. Общероссийский крестный ход, посвященный 600-летию явления Креста Господня близ села Годеново, будет организован по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В Татарстанской митрополии сообщили, что по ходу следования крестного хода организаторы хотят проводить с администрацией регионов и епархиями мероприятия, которые будут направлена на укрепление в обществе традиционных духовно-нравственных ценностей, а также культурно-просветительские мероприятия.

Пройдут и встречи с известными миссионерами и деятелями культуры, показы фильмов - как художественных, так и документальных.

Святыня будет пронесена через 27 городов России и Белоруссии, с севера на юг и с запада на восток. В результате крестоходцами будет проложен маршрут от Мурманска до Севастополя и от Бреста до Владивостока. Крестный ход продлится со 2 сентября по 4 ноября.

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