Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой

В Казани на улице Баки Урманче легковой автомобиль Nissan Primera влетел в большегруз. Судя по фотографиям, которые появились в местном телеграм-канале, теперь это кабриолет. Все случилось еще 18 июня 2024 года.

На кадрах не видно следов крови. Кроме того, свидетели происшествия не сообщили, есть ли потерпевшие или погибшие в таком жутком дорожном происшествии.

Судя по сервису «Яндекс.Карты», на пр. Победы нескольких часов была свободна лишь одна полоса для движения транспорта. Затор от станции метро «проспект Победы» в сторону ул. Тульской достиг 2,5 километра, пишет Инказан.

В Казани машина с 6 несовершеннолетними перевернулась на пересечении пр. Победы и улицы Зорге. Сейчас известно, что один из подростков умер.

По предварительным данным, за рулём автомобиля "Лада" сидел парень без водительских прав.

Кроме того, стало известно, что в Казани 3-летняя девочка попала под колеса Cherry.