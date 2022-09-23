Как выбрать вклад, который вам подходит

Размещая свои средства в банке, каждый клиент хочет быть уверенным, что выбрал самый выгодный и отвечающий его запросам вариант. Рассказываем о нюансах, которые нужно знать, чтобы вложить средства именно так, как вы хотите.

Вклад — это денежный депозит в банке, который размещается на определенных условиях. Это самый простой способ вложить свои деньги.

Существует множество разных вкладов и у каждого свои особенности. Делимся небольшим чек-листом, который поможет подобрать нужный вклад:

Определитесь с целью, ради которой открываете вклад — преумножить или сохранить, чтобы лишний раз не потратиться вдруг на спонтанную покупку. Определитесь с валютой вклада. Например, такие вклады в Сбербанке как «СберВклад», «СберВклад Прайм», «Промо Управляй», «Накопительный счет» и «Счет Активный возраст» можно открыть только в рублях. Определитесь со сроком, на который вы хотите открыть вклад. Здесь вклад можно открыть либо на определенный период, когда вы точно знаете, к какой дате вам могут потребоваться средства. Если же такого срока нет — можно открыть бессрочный вклад. Но здесь нужно учитывать, что при таком виде вклада проценты бывают небольшими. Определитесь с действиями со средствами на вкладе, которые планируете совершать. Но чем больше операций с деньгами на вкладе вы планируете совершать, тем ниже доходность. Определитесь, когда вы хотите получить проценты. Если проценты, начисленные за прошедший период, добавляются к основной сумме вклада и на них, потом начисляются проценты — это капитализация. Капитализация бывает разной — ежемесячной, ежеквартальной или ежегодной. Выгоднее — когда капитализация ежемесячная.

Конечно, важно и удобство вклада. Под этим понимаются способы — как его открыть, как пополнять, как снять часть денег, когда они вдруг потребуются. Понятно, что самый удобный вклад — это онлайн-вклад, открытый в мобильном приложении банка. Здесь даже в офис не нужно ходить, чтобы воспользоваться своими средствами. Например, в Сбербанк Онлайн можно подключить СМС-оповещение, чтобы быть в курсе всех операций по вкладам, контролировать движение денег.

При открытии вклада всегда хочется, чтобы ставка была повыше. Как на это повлиять? Можно следить за спецпредложениями, которые банки запускают к праздничным датам. В Сбере, например, сейчас ставка по вкладу будет выше, если открыть его онлайн или если оформлена годовая подписка СберПрайм+.