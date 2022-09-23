«Выпотрошили»: Виктория и Антон Макарские обвинили Кудрявцеву в обмане на шоу «Секрет на миллион»

Певица Виктория Макарская и ее муж, актер Антон Макарский, заявили об обмане на шоу "Секрет на миллион" и обвинили Леру Кудрявцеву в непорядочности. Об этом сообщило издание Super.

Антон рассказал, что до съемок редакторы предложили ему сценарий. Он ознакомился, но на съемках все пошло вообще не так. Ожидалось, что Антону будут задавать вопросы о жене, но в итоге ему уже на съемках "подсунули" вопросы о прошлых проступках, за которые артисту, сгорая от стыда, пришлось буквально оправдываться.

"Меня выпотрошили. Не знаю, как стерпел. Я вообще шел, чтобы Вику потрошили. Я уже был готов смириться. И тут меня начинают!" — возмутился он.

Виктория поддержала мужа, заметив, что Лера Кудрявцева и ее коллеги переходят все мыслимые этические границы, не жалея гостей. Певице даже пришлось угрожать им, чтобы добиться удаления из отснятого материала некоторых отрывков.