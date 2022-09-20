Следком считает, что замглавы МЧС Татарстана Степущенко рискнул жизнями 120 тысяч человек

Замглавы МЧС Татарстана Олега Степущенко обвиняют в нарушении исполнения государственных контрактов. Накануне в Казани стартовал судебный процесс, дело рассматривается в Советском районном суде. Выяснилось, что Степущенко не только навредил казне, но и поставил под угрозу жизни 120 тысяч татарстанцев, считают в Следкоме.

Степущенко, как сообщает "Бизнес Онлайн", обвиняется в серии преступлений. Объем дела велик, и прокуратура заявила рабочую группу сразу из четырех государственных обвинителей. Они будут сменять друг друга.

Предварительно установлено, что Степущенко злоупотреблял полномочиями при создании комплексной системы экстренного оповещения населения. Будучи высоким чином в МЧС, он закрыл глаза на монтаж оповещателей с нарушениями. Это сделали две частные фирмы.

Ущерб МЧС РТ оценили в 42,8 млн рублей. Кроме того, по версии силовиков, Степущенко еще и "дезорганизовал деятельность МЧС Республики Татарстан". По данным гособвинения, своими действиями он поставил под угрозу жизни 122 тысяч человек.

Сам Степущенко с обвинениями не согласен, вину не признает.

Пока суд продлил ему домашний арест до 8 декабря. Следующее заседание суда состоится 23 ноября.