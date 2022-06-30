В Татарстане суд признал рекламу кредита с Сергеем Безруковым незаконной

Арбитражный суд в Татарстане признал рекламу с участием Безрукова незаконной. Об этом сообщили в УФАС по региону.

Признаки незаконности рекламы банка антимонопольщики Татарстана обнаружили еще в начале 2021 года. В частности, банк устами Сергея Безрукова предлагал взять кредит под 0% годовых и с льготным периодом. Но при этом клиенты в реальности должны были оформить кредит с программой "Финансовая защита", оформить гарантию минимальной ставки, а потом каждый месяц платить картой рассрочки "Халва" не менее пяти покупок на сумму не менее 10 тысяч. Выполнив все условия, можно было вернуть проценты по кредиту.

В рекламе же ни слова не сказали о дополнительных платных услугах. К тому же реальная процентная ставка в банке отличалась от той, в которой радостно сообщал актер.

Позже банк решил оспорить данное решение в Арбитражном суде Татарстана.