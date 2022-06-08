Сестра Жанны Фриске борется с раком, метастазы нашли в позвоночнике и печени

В семью Фриске снова пришла беда. Сестра покойной певицы Жанны Фриске, которая не справилась с тяжелой формой рака, Наталья, заявила, что рак нашли у еще одной их сестры - двоюродной - Татьяны Гончаренко. Татьяна живет на Украине, и прогнозы врачей неутешительные.

Как оказалось, о болезни женщина узнала еще 11 лет назад. Благодаря тому, что это стало известно своевременно, рак отступил. Но он вернулся вновь, и теперь врачи разводят руками, говоря, что шансов выжить у Татьяны практически нет.

"К сожалению, сейчас у нее случился рецидив, и не просто рецидив, а рецидив с метастазами в позвоночник и печень. Мы сейчас ищем любые способы помощи ей: как финансовые, так и возможность перевезти ее в Россию, сейчас мы пока узнаем это, либо, если здесь не возьмутся за нее врачи, тогда Израиль", — сказала 36-летняя Наталья Фриске.