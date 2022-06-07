Раскрыто число участвовавших в спецоперации солдат-срочников армии России

В специальной военной операции (СВО) России на Украине участвовали около 600 солдат-срочников. Такие данные сегодня раскрыл военный прокурор Западного округа Артур Егиев, его цитирует РБК.

Также он отметил, что за подобное нарушение к ответственности привлечены 12 офицеров, допустивших присутствие в зоне спецоперации срочников.

"Согласно [данным] по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции, все они возвращены в кратчайшие сроки", — рассказал прокурор.

В марте стало известно об участии нескольких солдат-срочников в специальной военной операции на Украине. По данным Минобороны, несколько человек были захвачены в плен в результате атаки диверсионной группы украинского нацбатальона во время выполнения задачи тылового обеспечения.

Затем Владимир Путин поручил направить в Главную военную прокуратуру материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, которые ответственны за эти нарушения.