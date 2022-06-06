Отец обнаружил свою 14-летнюю дочь голой в компании двух молодых парней: делом занялась полиция

В Москве отец 14-летней девочки написал заявление в полицию. Мужчина заявил, что обнаружил дочь голой в компании 17-летнего и 19-летнего парней, сообщает РЕН ТВ.

Мужчина пояснил, что не смог достучаться до дочери, вызвал полицию, а когда все попали в квартиру, то увидели девочку без сознания и без одежды, в квартире были двое молодых людей. Вся компания, вероятно, выпивала.

Мужчина отвез дочь к врачам. У школьницы нашли синяки на шее. По словам мужчины, его дочь напоили крепким алкоголем, чтобы надругаться над ней, когда та потеряет сознание.