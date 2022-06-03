Пять татарстанских компаний попали под шестой пакет американских санкций

Пять татарстанских компаний попали под каток американских санкций - они вошли в шестой санкционный пакет США. Это: АО «Холдинговая компания "Ак барс холдинг"», АО «Альметьевский завод "Радиоприбор"», АО «Казанское приборостроительное конструкторское бюро», АО «Радиоприбор» и АО «НПО "Радиоэлектроника имени В. И. Шимко"» . Документ размещен в федеральном реестре страны.

Этим компаниям закрыт доступ к американским технологиям и ПО. Всего в новом санкционном пакете оказалось 70 компаний и юрлиц из нашей страны.