19 Гб и 363 минуты в месяц: билайн составил цифровой потрет абонента в Татарстане

Мобильный оператор билайн проанализировал месячную активность своих абонентов в Республике Татарстан. Как оказалось, среднестатистический житель тратит в месяц* около 19 Гб интернет-трафика, треть которого приходится на просмотр видеоконтента (34%).

Кроме сервисов видеохостинга, больше всего татарстанцы расходуют мобильный трафик на прослушивание музыки (до 16%) и «серфинг» в социальных сетях (до 15%). Следом за ними идут онлайн-кинотеатры и мессенджеры, доли которых в общей картине расходования трафика составляют 5,5% и 2,5% соответственно. Между тем, меньше всего потребляемого трафика приходится на почтовые и облачные сервисы, а также на приложения для навигации.

Стоит отметить, что подобное распределение месячного трафика в Татарстане практически не изменяется год к году. Из заметного: музыкальные сервисы стали занимать на 3% меньше доли, чем годом ранее (19% в 2021 году против 16% в 2022 году).

Что касается телефонных разговоров, то в среднем в месяц татарстанец говорит по мобильному телефону 363 минуты, что на 7% меньше показателей за аналогичный период 2021 года.

При этом за последний год популярность почти всех онлайн-сервисов у жителей республики выросла в среднем на 40%. Так, в Топ-5 сервисов по динамике роста вошли:

магазины игровых приложений (+58%);

видеохостинги (+51%);

мессенджеры (+46%);

социальные сети (+44%);

почтовые и облачные сервисы (+42%).

В то же время наименьший рост по количеству трафика показали навигационные приложения: за год только +8%.

«Интернет и сотовая связь стали неотъемлемыми элементами современной жизни. И растущая динамика цифрового потребления жителей республики – в 42% год к году – хорошо это доказывает. Нам важно оставаться надежным оператором и обеспечить нашим клиентам стабильный доступ к необходимым мобильным сервисам, чтобы они могли работать, отдыхать и быть на связи с близкими. А новым абонентам мы предлагаем самостоятельно проверить качество нашей сети и оценить все ее возможности, подключившись к тарифу «Близкие люди 2». И если их вдруг не устроит качество связи, то мы вернем деньги за абонентскую плату**», – комментирует директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

*В исследовании использовались обезличенные данные за февраль 2021 г. и февраль 2022 г.

**С 1.04.22 по 19.06.22 при расторжении абонентского договора в течении 7 дней с даты заключения, на ТП Близкие люди 2 в ряде городов, можно получить списанную абонентскую плату в собственных офисах билайн. Для 1 абонента акция действует 1 раз. Подробнее об акции на сайте beeline.ru.