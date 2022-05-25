Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов не намерен вмешиваться в скандал вокруг кадровых проблем казанского "Рубина", об этом сегодня, 25 мая, заявила пресс-секретарь главы региона Лилия Галимова.

"Не помню, чтобы у нас президент брал клубы, давал оценку, анализировал, как они работают, играют", — сказала Галимова.

Работу ФК должен оценивать болельщик, а профессиональные качества тренера - спонсоры и руководство клуба, а никак не глава региона.

Напомним, казанский "Рубин" по итогам минувшего сезона впервые вылетел из премьер-лиги, заняв 15-е место.

При этом главный тренер команды Леонид Слуцкий, как стало известно, продолжит работу с командой, и это стало поводом для громкого скандала.