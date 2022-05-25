15-летнюю школьницу из семьи мигрантов в Казани подвергли избиению за то, что она якобы "опозорила нацию", пишет Mash Iptash.

Все, по данным канала, случилось в Московском районе столицы Татарстана. Девушка заглянула к подруге забрать вещи. В какой-то момент ей позвонил бойфренд - 21-летний молодой человек. Он кричал и указывал девочке на ненадлежащее поведение: "Гуляла с пацанами с района, вела инсту, никого не слушала"; "Она позорит нашу нацию, мы сейчас приедем разбираться".

Подруга школьницы - молодая, но уже замужняя. Кроме нее в квартире были ее муж и ребенок. Муж подруги пришел в ярость после звонка парня, он набросился на школьницу, избил ее, связал и сфотографировал. А потом семья угла на прогулку, оставив "наказанную" в своей квартире привязанной к кровати.

Девушка написала через мессенджер своему завучу, и тот вызвал полицию. Силовики прибыли на место и "повязали блюстителя нравов", говорится в сообщении.