Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев имеет "план Б" на случай, если президент и другие руководители страны погибнут, сообщает РБК.

Если так получится, говорит Зеленский, Украина будет готова действовать по новому плану.

"Согласно нашему законодательству, есть кому управлять государством. Мы были подготовлены и разделены — я, премьер-министр и глава парламента", — отметил Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина является парламентско-президентской республикой. И именно это формирует возможный "план Б".

"Мы понимали, если будет та или иная потеря, мы будем готовы к этому процессу", — сказал он.

В марте, по заявлениям сотрудников офиса Зеленского, были зафиксированы более 10 попыток ликвидировать президента.