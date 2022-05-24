Мэрия Казани опубликована детальный график отключений горячего водоснабжения на июнь в жилых домах, обслуживаемых АО "Татэнерго". Отключение продиктовано необходимость в проведении ремонта и гидроопрессовок тепловых сетей.

В мэрии особо подчеркнули, что график, который доступен сейчас, может претерпеть некоторые изменения и корректировки при необходимости. Воду могут отключать не один раз из-за гидроиспытания, текущего и капитального ремонта, реконструкции тепловодов, которые проводятся в поэтапном режиме.