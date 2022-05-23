В отдел полиции "Дербышки" обратились несколько казанцев, заявивших о том, что их машины кто-то взломал.

Следственно-оперативная группа осмотрела все транспортные средства и обратила внимание, что у всех авто были разбиты стекла. Две машины были припаркованы на улице Главной, но хозяева нашли их не на том месте, где оставляли. Остальные авто нашлись на Халезова и Мира, они стояли там, где их оставили законные владельцы.

Как сообщили в пресс-службе Управления МВД РФ по Казани, пришлось потрудиться, чтобы отсмотреть записи со всех ближайших камер видеонаблюдения. Они и помогли найти злоумышленника.

Приметы определили, направили наружным службам, и скоро был задержан молодой человек на Сибирском тракте.

Ранее судимый 25-летний казанец ничего отрицать не стал, признался во всем и рассказал, что был пьян и очень хотел добраться домой, а потому и решил угнать чужое авто. Он бил стекла, запускал двигатель путем замыкания проводов зажигания. Но две машины, которые удалось завести, угнать не удалось - заблокировался руль. Остальные машины он не смог завести вообще.

"От неправомерных действий молодого человека пострадали такие автомобили как: "ВАЗ-2105", "ВАЗ-2106", "ВАЗ-210". По данным фактам органами дознания было возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 чт. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения" и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 166 УК РФ "Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", - сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Казани.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.